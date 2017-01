Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è già nel confessionale

Fervono i preparativi per la prima edizione del "Grande Fratello Vip" e Ilary Blasi è pronta a partire... o quasi. Via Instagram la conduttrice ha infatti condiviso un simpatico backstage direttemante dal set dove sta registrando i promo. "Vi faccio vedere dove sono ubicata io... una fatica che non potete capire!" commenta divertita, mentre se ne sta comodamente sdraiata in spiaggia sul suo lettino-confessionale.