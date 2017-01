Grande Fratello Vip, bagno notturno per Valeria e Gabriele

Bagno notturno per Valeria Marini e Gabriele Rossi, che fanno un bilancio della loro esperienza nella Casa del " Grande Fratello Vip ", a pochi giorni dalla finalissima del 7 novembre. "Noi siamo stati i più veri, insieme a Laura e Andrea" sottolinea la showgirl, che lascia quindi fuori dalla cerchia dei favoriti i finalisti Alessia Macari e Stefano Bettarini.

La coppia ha poi usato parole di stima per l'ex tronista Andrea Damante, eliminato nella semifinale, che aveva scelto di sfidare al televoto l'amico Bettarini. La scelta era stata duramente criticata, sia dall'ex calciatore che dal pubblico in studio. "Se fosse stato uno stratega avrebbe nominato uno di noi. Ha fatto la scelta più svantaggiosa per lui" sottolinea Gabriele, raccogliendo l'approvazione di Valeria.