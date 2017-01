31 ottobre 2016 01:00 Grande Fratello Vip: Alessia, Stefano e Valeria in finale. Gabriele e Laura in nomination Mariana, Elenoire e Andrea eliminati ad un passo dalla finale

Sono Valeria Marini, Alessia Macari e Stefano Bettarini i finalisti del "Grande Fratello Vip", mentre Laura e Gabriele si sfideranno al televoto per l'ultimo posto. Eliminati durante la puntata Andrea Damante,Mariana Rodriguez e Elenoire Casalegno che guarderanno la finalissima del 7 novembre dallo studio.

LO 'SCOOP' DI VALERIA MARINI - "E' la notte di Halloween e la Casa è piena di streghe. I capi delle stregoneria sono Elenoire e Stefano" il giudizio di Alfonso Signorini, che per l'occasione si è mascherato da zucca. Ad un passo dalla finale, i Vip non trattengono più le emozioni e le liti sono all'ordine del giorno. Elenoire e Bettarini se la prendono con Andrea e Gabriele, mentre Valeria affila le unghie contro Stefano e svela anche la liaison tra l'ex calciatore e la Prati.



ELENOIRE CONTRO ANDREA - "Vado d'accordo con tutti e questa cosa qua dentro ad alcuni non va" si sfoga Damante. Durante la settimana ha litigato furiosamente con la Casalegno, che le ha dato del lacchè per i suoi atteggiamenti poco chiari. Dopo la sfuriata Elenoire è scoppiata in lacrime e ha preparato la valigia, decisa ad abbandonare il gioco. "Tu e Bettarini risultati indisponenti" il commento di Signorini "Sei acida!".



GABRIELE CONTRO MARIANA - "Sono un egoista è il mio egoismo è dettato dal fatto che mi accompagno a persone che mi fanno stare bene. In questo momento è Valeria" la spiegazione di Gabriele, mentre Mariana lo accusa di essere false. "Mariana lavora sott'acqua, ma le sue strategie le capiamo benissimo" la considerazione di Alfonso.

MARIANA ELIMINATA - I concorrenti devono schierarsi dalla parte di una delle due. Sono tutti dalla parte di Valeria, tranne Stefano che sceglie si stare al fianco di Mariana. Le due ammettono di aver fatto pace e possono sbirciare insieme il giudizio dei telespettatori su di loro, attraverso alcuni tweet al vetriolo. "Mariana mi ha sostenuto e ha visto in me cose che in pochi hanno visto, mentre Valeria è un cartone animato" il pensiero di Stefano, a cui è affidato il compito di annunciare l'eliminata: Mariana Rodriguez.



ELENOIRE DEVE ABBANDONARE LA CASA - La Casalegno e Bettarini si sfidano al televoto e sarà il pubblico a decidere chi dovrà lasciare il gioco. Per la Ciociara c'è però una sorpresa... la mamma di Stefano con un bel piatto di pasta. Anche la Casalegno ha l'opportunità di vedere il suo papà, che è orgoglioso di lei e la incoraggia ad andare avanti. Il pubblico ha deciso che è Elenoire a dover abbandonare il Grande Fratello Vip.