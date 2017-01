6 novembre 2016 11:53 Grande Fratello Vip, Alessia sexy come Beyoncè e... Valeria contro tutti Mentre la Ciociara si esibisce ballando e cantando sensualmente, Valeria è ancora in guerra... con Stefano ma non solo

In attesa della finalissima di domani sera nella Casa del "Grande Fratello Vip" la polemica di Valeria contro Stefano non si ferma. La diva si sfoga con Gabriele in giardino e durante la cena si isola dagli altri. Intanto Alessia non perde occasione per mostrare il suo talento di cantante e showgirl e si esibisce in un ballo sensuale "alla Beyoncé"...

Valeria raggiunge Gabriele in giardino, per sfogarsi con lui di quelle che secondo lei sono le continue provocazioni dell'ex calciatore. "Voi siete tutte persone sincere, lui invece è falso", dichiara. Ma la diva non si ferma qui, soffermandosi sugli eventi principali della scorsa puntata, sopratutto sull'eliminazione di Andrea. "Perché credi che Andrea lo abbia nominato?", continua, "perché Stefano è un provocatore".



Secondo Valeria sarebbero state le manovre di Stefano a convincere il Dama a nominarlo, per poi perdere al televoto. Sarà come dice lei? O forse la diva sta travisando completamente il carattere del suo coinquilino?



Anche durante la cena è sempre lei la protagonista. Subito dopo il brindisi, infatti, Valeria si isola inspiegabilmente dal gruppo, al punto che gli altri arrivano a pensare che la diva si sia offesa perché non le è stato lasciato il posto a capotavola. "Abbiamo toccato il fondo", commenta sarcastico Stefano, reduce dalla recente litigata con Valeria. Laura prova a calmare la diva, pregandola di tornare a tavola ed è a questo punto che si scopre cosa la infastidisce veramente: "Non voglio stare a cena con uno che stamattina mi ha aggredita". A quanto pare Valeria non perdona facilmente e con l'ex calciatore in particolare è guerra aperta da settimane. Gli altri Vip, però, sembrano stufi delle continue polemiche, soprattutto Alessia. "Non ha rispetto per nessuno", dichiara risentita. Dopo un pò Valeria riesce a calmarsi e torna a tavola.