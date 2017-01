Giancarlo Scheri: "Grande Fratello Vip, scommessa vinta: faremo una seconda edizione"

Da segnalare anche il successo della trasmissione, in diretta ogni giorno, sul canale Mediaset Extra. In sette settimane la rete ha registrato un incremento degli ascolti del +144% con una media quotidiana dell'1.52% di share. Grandissimo successo anche sul fronte social: oltre 1.577.000 tweet totali nel corso dell'edizione, di cui 255.000 solo nella puntata di lunedì 7 novembre. #GfVip ha mantenuto la prima posizione per l'intera serata tra i TT Italiani e mondiali. Oltre all'hashtag ufficiale sono entrati in classifica altri 15 argomenti riguardanti il programma 3 dei quali hanno toccato le prime posizioni nella top ten mondiale. Da guinness anche i numeri che "Grande Fratello VIP" e' stato capace di generare sul web: 48.693.000 le pagine viste e 26.764.000 i video.



"Anche in Italia è nato e si è consacrato il Grande Fratello Vip - fa notare Scheri -. E' stata una meravigliosa prima edizione, con ascolti stratosferici, divertente e commovente, con una eccezionale interazione social. Il primo ringraziamento va a Ilary Blasi, ironica, impeccabile, meravigliosa padrona di casa e al suo partner, un Alfonso Signorini in grande forma, sempre più arguto e trascinante. E poi grazie, naturalmente a tutta la superba macchina artistica e produttiva di Mediaset ed Endemol Shine Italy. Arrivederci alla prossima edizione".