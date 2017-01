Gf Vip, Valeria a cuore aperto: "Bettarini? Mi piace ma non potrei mai fare nulla con lui"

Tempo di confidenze nella Casa del "Grande Fratello Vip" , mentre si avvicina la prima eliminazione. Tra una chiacchiera e l'altra vengono fuori vecchie amicizie e nuove attrazioni. "Bettarini mi piace, ma non potrei mai fare nulla con lui" rivela Valeria Marini "Il mio problema è che l'ex marito di Simona (Ventura ndr.), è una mia amica e non ce la farei proprio".

L'ex calciatore ha infatti ammesso di aver fatto un sogno a sfondo erotico, con protagonista proprio una concorrente del Grande Fratello Vip: "Non dirò mai chi è. Però, visto che non l'ho mai fatto con questa persona, non so com'è e così mi sono svegliato sul più bello". I compagni di avventura, però, sono sicuri di conoscere l'identità della donna misteriosa: "Dai, lo sappiamo tutti... è Valeria!". Fino ad ora Stefano e la Marini sono rimasti separati in due case diverse, una volta riuniti scoppieranno scintille?