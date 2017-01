"Grande Fratello Vip", Valeria Marini e Stefano Bettarini litigano per Mariana Rodriguez

Una cosa è certa. Valeria Marini non ama Mariana Rodriguez. Nella Casa del "Grande Fratello Vip" è in corso una vera e propria faida. La Diva non perde l'occasione per attaccare la showgirl sudamericana e litiga persino con il suo amico "preferito" Stefano Bettarini che cerca di farle cambiare idea. Ma Valeria pretende le scuse e suscita l'ira dell'ex calciatore. Che sfocia in "lite". Non sarà una questione di gelosia?