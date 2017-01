"Grande Fratello Vip", Valeria ad Andrea: "Stai lontano da loro"

La quinta puntata de il " Grande Fratello Vip " è stata ricca di sorprese, con l'uscita di Asia Nuccetelli e la proclamazione di Alessia Macari prima finalista. Durante le nomination serali si è accesa una lite tra Valeria e Mariana. Tra le due non corre buon sangue. Oggi si scopre che la diva non gradirebbe che Andrea Damante abbia rapporti con la venezuelana e l'amica ciociara. Nuovi capricci da diva?

A tenere banco nella puntata serale di lunedì 17 ottobre c'è stata la lite fra Mariana Rodriguez e Valeria Marini. La sudamericana aveva mantenuto un basso profilo per queste settimane, accumulando silenziosamente, fino a sbottare in diretta. Al momento di fare le sue nomination ha chiesto a Ilary Blasi se poteva farle davanti a tutti. E così ha detto: "Ti senti la proprietaria di casa, mi hai fatto bullismo per tutto questo tempo. Tra Pamela e me sono successe cose di cui tu non conosci il motivo". Da qualche giorno, Valeria Marini aveva preso di mira Mariana. Intanto la modella venezuelana è finita al televoto con Laura Freddi e Antonella Mosetti. Ora arriva la confessione dell'ex tronista di "Uomini e Donne", che svela le richieste di "comportamento" da parte della diva...