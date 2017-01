"Grande Fratello Vip", tutti contro Valeria, ma la Diva non ci sta: "Troppa falsità nella Casa"

"Sono giù di morale" dice la Marini: "Anche quando entro in camera, mi fanno le battutine. Ci resto male. Non sono qua per fare le pulizie, eppure le ho fatte anche sbagliando. So che non sono capace. Non mi piace più. Non mi diverto. C’è troppa falsità! Elenoire ha sbagliato con me e non mi ha neppure chiesto scusa. E’ arrogante!” confida ad alcuni compagni.



Anche Laura e Antonella si rendono conto che la diva non è di buon umore. “Valeria è cambiata” esclama Laura. "Lei pensa che ce l’abbiamo con lei per delle cavolate e in effetti è vero. Non si può litigare per queste cose. Valeria è fatta cosi. Bisogna prenderla per com’è”, conclude Stefano.



A quanto pare insomma nella Casa non è di certo tornato il sereno! E anche per Elenoire la guerra è ancora aperta! La speaker, durante la cena, tira in ballo di nuovo la questione e parla con i suoi compagni del fatto che Valeria non sia seduta con loro a tavola perchè, a quanto pare, è offesa dal fatto che nessuno l'abbia scelta per la prova. Non le sta davvero più bene il comportamento della diva e, forse, non sta bene neanche ai suoi inquilini che sostengono la Casalegno e continuano la cena tranquillamente anche senza Valeria.



La quale rivanga ancora la sua lite con Elenoire e insiste: "C'è solo gente falsa in questa Casa, Io esigo rispetto e ieri non sono stata rispettata!" continua. Il problema sarà forse il fatto che non è stata scelta da nessuno dei suoi inquilini per la prova di lap dance?