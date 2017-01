"Grande Fratello Vip", tutti contro Costantino Vitagliano

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " affiorano le prime antipatie. Asia Nuccetelli e Alessia Macari sono in vena di confidenze e nello scantinato parlano di Costantino Vitagliano . Le due sono deluse dall'atteggiamento dell'ex tronista: la figlia della Mosetti lo definisce " arrogante ed egocentrico ", mentre per la " cociara " è " maleducato ". Nella conversazione interviene Bosco , che si dice d'accordo con le ragazze. Sarà Costa il primo eliminato?

Asia e Alessia assicurano di essere "senza peli sulla lingua" e dicono tutto quello che pensano. "Conoscevo Costantino e mi aspettavo una persona simpatica e alla mano, ma mi sono dovuta ricredere", attacca Alessia. Anche Asia credeva di trovarsi di fronte a un "simpaticone alla Bettarini", ma niente da fare. Nonostante ci abbiano provato più volte, le due non sono riuscite e instaurare un dialogo con lui.

Non sono le sole. Oltre a Bosco, anche Stefano Bettarini non è tenero con l'ex tronista - che per molti è una "primadonna" - che nel frattempo ha fatto squadra con Valeria Marini e Clemente Russo: "Se fossimo degli strateghi... se Costantino la svangasse alla prima nomination basterebbe mandarlo in nomination contro Andrea". E già, perché l'altro ex tronista, Damante, è molto amato dal pubblico. Intanto Vitagliano e Russo si concedono un idromassaggio e parlano degli equilibri all'interno della Casa. Non sono contenti dell'atteggiamento degli scantinati, i quali a loro preferiscono Laura Freddi, così decidono di nominarla lunedì.