"Grande Fratello Vip", Stefano flirta con Mariana e scarta Valeria

Ultimamente abbiamo visto Stefano riavvicinarsi molto a Mariana . I due concorrenti della Casa del " Grande Fratello Vip " continuano a stuzzicarsi, e la distanza tra loro diminuisce a vista d'occhio. Stanotte sono stati molto vicini e a letto hanno parlato di baci, di ex e di Valeria Marini . "Ha detto che bacio bene", ha confessato l'ex calciatore. La modella gli ha consigliato di corteggiare la diva sul serio ma lui ha subito ribadito: "Non è il mio genere".

Attrazione? Complicità? Tra Mariana Rodriguez e Stefano Bettarini sembrano esserci entrambe le cose. Le provocazioni della modella continuano: "Se fossimo stati tutti single, indovina chi mi sarebbe piaciuto?". Stefano comincia a fare i nomi di tutti gli uomini della Casa, eccetto il suo.



La mattina, invece, a dare il buongiorno a Stefano è Elenoire, che non perde tempo a sfogarsi con lui su alcune persone che non le piacciono. Definite in maniera sarcastica lacchè, sono gli inquilini vip troppo servizievoli e servili nei confronti di Valeria. I nomi sono due: Andrea e Gabriele. Un cambio di atteggiamento dopo che per giorni Elenoire e Gabriele sembravano inseparabili...