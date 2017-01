19 settembre 2016 01:22 "Grande Fratello Vip", poker di nominati: Prati, Costantino, Macari e Rodriguez Eʼ partito il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Scoppia subito il caso "Pamela Prati", che avrebbe indotto i compagni a nominarla

E' partito, in prime time su Canale 5, "Grande Fratello Vip", al suo debutto in Italia. In studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini che hanno accolto i partecipanti tra sorprese e prove di agilità. Quattro i nominati di questa prima puntata: Pamela Prati e Alessia Macari per il gruppo che vivrà questa settimana in cantina, e Mariana Rodriguez e Costantino Vitagliano per il gruppo che soggiornerà in casa.

E così l'attesa è finita. Con una retrospettiva sulla storia del GF in Italia si apre questa prima edizione vip del reality che ha cambiato la storia della tv nostrana. Dopodiché le luci si accendono in studio e Ilary inaugura ringraziando il pubblico e presentando Alfonso Signorini, vero anello di contatto tra l'edizione classica e questa del GF. Prima carrellata sulla Casa e prima sorpresa: le case sono due, una ampia e lussuosa e un'altra... modello tugurio. Chi ci entrerà?

Seconda sorpresa: un concorrente misterioso è già rinchiuso nella casa. Chi sarà? Si inizia insomma mettendo un po' di carne al fuoco.



LA PRIMA CONCORRENTE - E' Pamela Prati la prima vip ad arrivare, lei la prima ad aprire la mitica porta rossa. La casa in cui entra Pamela è quella di lusso. Per lei, almeno per il momento, niente tugurio. Alfonso svela che prima di entrare la Prati si è presentata con due valige piene di alimenti personali ma gli autori sono stati inflessibili: si mangia quello che decide il Grande Fratello.



ARRIVA VALERIA - E dopo Pamela Prati ecco subito Valeria Marini. Per lei bagno di folla da vera diva davanti all'ingresso. Ma prima di entrare viene fermata perché non entrerà da sola. Con lei ci sarà Clemente Russo, il pugile. Lui arriva a bordo di un'Ape Piaggio con un sacco da boxe che però deve lasciare fuori. I due entrano e... sono nel tugurio! L'impatto potrebbe essere tragico ma tanto Clemente che, incredibile, Valeria, la prendono con filosofia. Anche quando Ilary mostra loro su un monitor Pamela nella Casa di lusso.



L'EX CALCIATORE - Adesso tocca a Stefano Bettarini. E' lui il quarto vip a entrare. Per lui c'è posto nella casa di lusso. Il tempo di salutare Pamela e subito Alfonso prova a creare tensione alludendo a una passata relazione tra i due. Tanto Bettarini che la Prati negano e Alfonso commenta con un "qui hanno già iniziato a dire le bugie".



ECCO COSTANTINO - L'ingresso successivo è quello di Costantino Vitagliano. L'ex tronista di "Uomini e donne" si presenta bello carico. Ma anche lui non entra da solo. Per lui c'è un altro ex tronista ora dj, Andrea Damante, il quale nel video di presentazione fa un riferimento chiaro a Costantino affermando che i "vecchi tronisti erano molto più tamarri". Tra una frecciatina e l'altra i due entrano in casa e con Pamela e Stefano è tutto un bacio e un abbraccio, mentre Valeria e Clemente guardano un po' sconsolati la scena su un televisorino.

IL PRIMO CONFESSIONALE - Ilary apre il collegamento con la Casa e invita Vitagliano, Damante, Bettarini e la Prati ad accomodarsi sull'enorme poltrona del confessionale. Da lì possono assistere alle presentazioni dei concorrenti successivi. Per la gioia degli ometti si tratta di Mariana Rodriguez e Alessia Macari. Signorini svela una vecchia ruggine tra la Prati e la Rodriguez: "Se si incontrano sono fuoco e fiamme" avverte. Intanto le due ragazze arrivano a bordo di un trattore sulle note di "Andiamo a comandare" di Fabio Rovazzi. Vorranno comandare dentro la Casa? Se è così avranno del filo da torcere...



IL COLPO DI SCENA - L'euforia delle due ragazze viene spento dall'annuncio di Ilary: solo una delle due potrà entrare. E a decidere sarà... Pamela Prati! Saranno vere le ruggini di cui parla Signorini? E peseranno sulla sua decisione? Lei prende tempo, prova a tirarsi fuori ma alla fine sceglie per la Comari. E quindi Mariana Rodriguez resta fuori dalla porta.



LA SECONDA OCCASIONE DI MARIANA - Ilary annuncia a Mariana che il Grande Fratello ha deciso di darle un'altra occasione: può entrare. Ovviamente si ritrova nella cantina, con una chiave di una camera da letto. Aprendola "libera" Valeria e Clemente che così possono vedere il resto della Casa. Non è che questo li possa tirare molto su di morale perché il panorama è desolante e non c'è nemmeno acqua calda. Il meglio è il bagno, con le tazze dentro due bidoni di acciaio...



UN'ALTRA COPPIA - Ora devono entrare un lui e una lei. Il danzatore e attore Gabriele Rossi e Laura Freddi. Saluto da parte dei genitori per entrambi e poi dentro la Casa. Quella bella. Accoglienza calorosa per loro mentre Ilary torna a parlare con il concorrente misterioso che si trova dentro la "relax room" sotto una coperta. Per ora resiste...



ARRIVA ELENOIRE - A bordo di una moto e scortata da un nugolo di motociclisti, arriva Elenoire Casalegno. Il benvenuto di Alfonso è un riferimento a Laura Freddi, con cui ci sarebbero stati scontri in passato. Elenoire nega, lancia il casco ed entra nella Casa.



IL CONCORRENTE MISTERIOSO - E' arrivato il momento di scoprire chi si nasconde nella relax room. Ilary convoca tutti nel confessionale per metterli a conoscenza del segreto. Il concorrente misterioso è Bosco, rivelatosi da noi con la sua partecipazione in studio nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.



IL MURO VIENE ABBATTUTO - Ilary si collega con i tre della cantina per un nuovo colpo di scena. A Clemente viene fornito un paio di guantoni da boxe e il pugile abbatte a pugni il muro che li divide dalla casa bella. Il gruppo così si riunisce ma la cantina non resterà disabitata. I concorrenti si devono dividere in due squadre, affrontarsi e la squadra perdente dovrà passare una settimana in cantina.