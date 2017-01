"Grande Fratello Vip", Pamela Prati: "Rivalità tra me e Valeria Marini? Ne vedrete delle belle"

Le porte della Casa del Grande Fratello Vip (parte il 19 settembre in prima serata su Canale 5 ) non si sono ancora aperte, eppure cominciano a serpeggiare le prime rivalità . Come quelle tra Valeria Marini e Pamela Prati , che si professano amiche da sempre. Come anticipa il settimanale " Chi ", che pubblica in esclusiva le prime dichiarazione dei concorrenti, le sorprese non mancheranno: "Con me e Valeria ne vedrete delle belle", confessa la Prati.

Anche tra Costantino, il primo tronista di "Uomini e donne", e l'ultimo Andera Damante, i rapporti non sono così amichevoli: "Negli anni d'oro del mio personaggio ero arrogante perché avevo capito che in tv, oltre agli occhi azzurri, funzionava il 'macho' che mandava tutti a quel paese. Nella Casa gli spettatori vedranno anche una persona normale. Ci saranno altri tronisti? Io sono l'originale, ho fatto ascolti e copertine che nessuno è riuscito a realizzare dopo di me", attacca Vitagliano. La replica non si fa attendere: "Costantino? Erano altri tempi. Lui è stato l'antesignano dei tronisti, ma il record di share in trasmissione l`ho fatto io, dopo quindici anni".

Gf Vip come rivincita per Clemente Russo: "Voglio dimostrare quello che ho dentro, magari molti hanno una immagine di me da cattivo perché faccio il pugile, ma ho un lato buono. Alle Olimpiadi mi hanno 'derubato', qui spero di vincere l'oro del pubblico". Laura Freddi gioca sull'autoironia. "Lo so, sono antica, con me è come se entrasse al Gf la preistoria. Ho accettato questo reality soprattutto perché mi permette di rientrare a Mediaset".

Scontro di petto fra Alessia Macari, la "ciociara" di "Avanti un altro!" e la modella Mariana Rodriguez. Nella casa anche Bettarini, Bosco Cobas, Gabriele Rossi che confessa di "avere una passione per Elenoire Casalegno" che replica: "Ho accettato il Gf perché sono folle (ride, ndr). Non sarà facile convivere con gli altri ma, soprattutto, con se stessi. Ho un carattere forte ma mi piace confrontarmi perché gli altri sono il nostro specchio". Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli, madre e figlia, faranno discutere per la loro ostentata sensualità.