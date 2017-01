"Grande Fratello Vip", Pamela Prati insofferente scoppia in lacrime

Mentre tutti festeggiano con un party improvvisato, Pamela Prati nella Casa del "Grande Fratello Vip" si isola nella relax room e scoppia in lacrime. La showgirl davvero non riesce a integrarsi con il gruppo e, dopo le prime incomprensioni con Maria Rodriguez, dimostra di non vivere bene la convivenza forzata nonostante siano passate due settimane. Bosco, Valeria Marini e Stefano Bettarini cercano di consolarla.