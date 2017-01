Si avvicina la partenza del Grande Fratello Vip , in programma il 19 settembre su Canale 5 condotto da Ilary Blasi . "Chi" svela ulteriori nomi dei partecipanti nella casa vip più spiata d'Italia. Nel cast ci saranno anche il tronista Andrea Damante , la "Ciociara" di "Avanti un altro" Alessia Macari , Laura Freddi , l'"anti-Belen" Mariana Rodriguez , l'attore di "Un passo dal cielo" Gabriele Rossi e Bosco , sostenitore di Jonas Berami all'ultima edizione dell'"Isola".

Precedentemente erano stati annunciati Valeria Marini, Pamela Prati, Clemente Russo, Costantino Vitagliano. Ma non solo, a entrare nella "Casa" ci saranno anche: Elenoire Casalegno, Stefano Bettarini e Antonella Mosetti con la figlia Asia, che conteranno come un solo concorrente. E' quasi tutto pronto, i sex symbol non mancheranno, quindi si preannuncia un'edizione molto hot.