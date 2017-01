"Grande Fratello Vip", Mariana in lacrime dopo la discussione con Pamela Prati

Al "Grande Fratello Vip" il risveglio dopo la puntata speciale del lunedì non è stata delle più semplici. Mariana Rodriguez ha vissuto momemnti difficili dopo la discussione avuta con Pamela Prati. Le accuse della modella venezuelana contro la soubrette hanno scatenato sia la Casa che il pubblico in studio, e la cosa ha turbato la Rodriguez che, provata e dispiaciuta, è scoppiata in un pianto liberatorio. E' stato Gabriele a tirarla su.