"Grande Fratello Vip", lite furibonda tra Elenoire e Valeria

Sale la tensione nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Elenoire e Valeria sono state infatti protagoniste di una lite furibonda tra i fornelli per colpa di uno scolapasta. La Casalegno stava preparando da mangiare per tutti, quando è intervenuta la Marini consigliandole di fare in un'altra maniera. E' bastato questo a dare il via allo scontro tra le due, che pare proprio non si riescano più a tollerare.

"E' questo lo scolapasta, forse tu devi imparare a stare in cucina Valeria. Ogni volta arrivi e metti mano dappertutto, fai un casino" l'accusa irritata di Elenoire. Un atteggiamento che non piace affatto a Valeria: "Cambia tono, devi imparare ad essere più gentile. Sei stata offensiva... Come ti permetti di urlarmi in cucina, chi ti credi di essere".



La discussione coinvolge anche Bosco, che cerca di calmarla e le porta un piatto di pasta. La Marini, però, è troppo agitata per mangiare ed è delusa soprattutto dall'atteggiamento di Bettarini che a suo dire non prende mai le sue difese.