"Grande Fratello Vip": Laura, Stefano e Valeria parlano d'amore

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " si parla d' amore . Quello di Valeria Marini , Stefano Bettarini e Laura Freddi si trasforma in un salotto dei sentimenti. Le nostre star parlano delle storie passate e di quello che cercano nell'anima gemella. L'ex ragazza di Non è la Rai racconta di un suo amore non corrisposto, l'ex calciatore non è pronto a innamorarsi di nuovo, mentre la diva mostra il suo animo romantico e confessa di cercare il "vero amore". Arriverà?

Laura parla di una storia che per lei è stata importante, di un uomo che però non ricambiava in realtà i suoi sentimenti: "Meglio restare da soli piuttosto che accontentarti di qualcuno che non ti amo", dice la Freddi. Stefano, invece, ammette di essere in una fase particolare, in cui non è predisposto a vivere storie serie. Perché è ancora troppo "scottato".

Dal canto suo Valeria non ha dubbi. E' una romanticona cerca sempre l'amore. Così la Freddi ne approfitta per fare gossip e chiede in confidenza a Bettarini se secondo lui la Marini provi qualcosa per lui. Lì'ex calciatore è convinto che sia solo una simpatia, ma Laura è sicura: "Io invece penso proprio di sì".