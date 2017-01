"Grande Fratello Vip", l'ira di Antonella contro Elenoire: è lite nello scantinato

Nella Casa del " Grande Fratello Vip ", come era prevedibile, arrivano le prime "liti" e incomprensioni. Dopo quella tra Mariana Rodriguez e Pamela Prati , stavolta tocca ad Elenoire e Antonella . La Casalegno ha mostrato in questi giorni il suo carattere forte e autoritario, per questo la Mosetti sbotta e si lamenta. Tra le due nasce una tensione che sfocia in un vis-à-vis.

Elenoire è molto precisa e metodica, tiene molto alla pulizia della Casa e alla spartizione dei compiti durante la settimana, ma secondo le coinquiline "certe volte difende i propri principi in modo fin troppo deciso". Lo sanno bene Asia e la mamma, che cercano di difendere con unghie e denti il loro punto di vista.

Non solo. La Mosetti si lamenta perché la Casalegno avrebbe un atteggiamento autoritario nei confronti della "ciociara". Ma Elenoire non ci sta e ribatte: "Sì, siete amiche a tal punto che nella scorsa puntata l'hai nominata". Così la showgirl romana non riesce a trattenere l'ira e ne nasce una discussione accesa.

Poi Antonella ne parla con la figlia, le due continuano a sostenere che Elenoire sia autoritaria, pretenda un ruolo da leader e che gli altri non si ribellino perché sono in soggezione. "Voi state tutti zitti ma io non sono una coniglia. Io sono nata nella strada. Non riesco a stare zitta! Non mi servono i consensi. So di aver ragione!", attacca Antonella.

E Asia rincara la dose: "Qua non ci servono i sergenti, se no facevo il militare". Bosco difende però Elenoire: "Ha cucinato tutta la settimana per me. Se qualcuno ti tratta bene, ricambi con il bene". Ma Asia non ci sta: "Allora solo perché ti ha fatto il sugo, sopporti i suoi modi?". E la Mosetti conclude: "Mi dispiace anche che Andrea mi abbia salvato. Dopo stasera, me ne andavo tranquillamente a casa".