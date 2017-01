"Grande Fratello Vip": il primo vip a lasciare la Casa è Costantino

Al " Grande Fratello Vip " Costantino è il primo vip a dover lasciare la Casa. Sono però tante le novità della seconda puntata. Le star hanno scoperto di avere sempre meno benefit e di dover cominciare a lavorare. Dopo la polemica sulle parole “omofobe” di Russo nei confronti di Bosco, nella Casa torna la pace. In nomination finiscono (per la casa ricca) Clemente e Mariana , nello scantinato invece Alessia . Le Mosetti vengono salvate da Andrea.

VALERIA VS MARIANA - Nella Casa si discute della presunta rivalità tra Valeria Marini e Mariana Rodriguez. Le due hanno litigato per lo specchio e Alfonso Signorini cerca di stuzzicarle. La Marini però assicura che è tutto rientrato: "Ci siamo chiarite, mi ha chiesto scusa, è una brava ragazza. Non è aggressiva come invece mi aveva detto Pamela Prati prima di entrare nella Casa".

ANDREA IN LACRIME - Andrea piange perché gli manca la fidanzata. "Qui dentro rifletti su cosa è davvero importante. Su quello che è successo nella vita, Giulia mi manca un sacco. Siamo fidanzati da quattro mesi", spiega l'ex tronista. Stefano Bettarini invece sottolinea che a lui "non mancava niente". Signorini: "Sul loro amore ero molto dubbioso, invece al di là di 'Uomini e Donne' loro si amano davvero".

I VIP SALVI - Il primo vip salvo è Alessia e non deve quindi lasciare la Casa. Il secondo vip a salvarsi è Mariana. Restano quindi Costantino e Pamela. Due caratteri forti e personalità decise. "Non ho attaccato nessuno", si giustifica Costantino. "Io me ne voglio andare a casa", sottolinea Pamela. Alfonso sottolinea: "Dovevi fare l'Isola, e poi non te la sei sentita, adesso hai accettato di fare il Gfvip e vuoi andartene, perché?". "Me ne voglio andare perché non mi piacciono alcuni personaggi, Mariana mi giudica e non sa niente di me - interviene la Prati - io voglio rimanere ma nell'altra casa, non nello scantinato".

PAMELA E VALERIA AMICHE - Tutti fermi prima di sapere chi è il primo eliminato. Valeria è l'unica che può muoversi e può dire quello che vuole alla Prati: "Trovo molto ingiusto quello che ha detto Pamela, io la Prati abbiamo avuto delle discussioni in passato ma è una vera amica, sei una persona sensibile e una donna che ha voglia di scommettere sempre, hanno detto cose non vere che scaturiscono dall'invidia e dalle gelosie. Mi dispiace che sia stata data una immagine sbagliata. Sono come lei. E sono sicura che ne uscirà benissimo".

IL PRIMO VIP ELIMINATO E' COSTANTINO - Con un milione e mezzo di voti il primo vip che deve abbandonare la casa del GfVip è Costantino Vitagliano. "Non è mai sceso dal trono, era la sua grande occasione l'ha persa, era troppo supponente", attacca Signorini.

LA POLEMICA CLEMENTE-BOSCO - In studio si parla di Clemente Russo e Bosco. Il pugile nei giorni scorsi ha preso in giro lo spagnolo chiamandolo in giardino 'friariello'. Che in napoletano significa "omosessuale". "Non era una offesa - spiega Russo - chiamo così molti amici gay. Era un modo carino e l'ho spiegato anche a lui. Sono pronto a chiedere scusa, sono persone che stimo e che amo. Chiedo scusa al mondo gay". "La mia famiglia è molto chiusa - spiega Bosco - mi sono innamorato di un ragazzo a 16 anni. Ho pianto tanto e ora me la ripeto e rido". Russo esce dal confessionale e abbraccia Bosco. "Non capisco bene l'italiano - spiega Bosco in lacrime - mi ha ricordato quando mi prendevano in giro, so che non l'hai fatto volutamente, ma mi è dispiaciuto".

ALESSIA E BETTARINI - Alessia confessa senza problemi di essere attratta da Stefano Bettarini. "Faccio finta di fumare al mattino e invece lo guarda di nascosto mentre suda e fa ginnastica", spiega la cociara. Poi comincia un gioco lanciato da Signorini e dalla Blasi. Quello delle pagelle: che voto dà allo sguardo: "Molto Bono". Idem per gli addominali e il lato B.

ASIA E ANTONELLA IN LACRIME - In studio si parla del rapporto tra Asia e la mamma Antonella Mosetti. "I genitori sono forti - spiega Antonella - però ci sono momenti di fragilità che non vanno nascosti, se ho un momento di tristezza non devo nasconderlo. E' giusto che veda tutto". "Sono una mamma severa - interviene Elenoire - cerco di insegnare a mia figlia di essere dignitosa. Per chi è figlio di separati è più dura. Devi fare il ruolo di madre di padre, sono severa ma in queste giornate mi manca".

COSTANTINO SI RACCONTA - "Ho trovato una persona perbene, un uomo tutto di un pezzo: Clemente Russo - racconta Costantino - ho legato con lui perché gli altri non mi sembravano veri. Io rispetto tutti, le donne anche se mi attaccano io le rispetto". Interviene Signorini: "Secondo me tu non sei mai sceso dal trono, ti sei mostrato altezzoso, sempre pronto a criticare". Costantino replica: "Mi dispiace ma io non sono così, ho sempre aiutato tutti, ho lavato i piatti, sono stato me stesso. Non mi sono staccato da un gruppo, ma a pelle mi sono trovato subito bene con Russo. Quanto ai gay ho sempre detto di stimarli, ho lavorato nel mondo della moda, dello sport, della tv. Ho riso davanti alla battuta ma alcune situazioni si condividono, ma non volevo discriminare nessuno. Non volevamo mancare di rispetto". Poi piange parlando della figlia.

BOSCO ED ELENOIRE PARRUCCHIERI - Gli inquilini ora devono lavorare per ottenere dei benefit e i loro clienti saranno i telespettatori da casa. Grande Fratello assegnerà ai Vip un mestiere da imparare: dopo il coaching con un professionista del settore, dovranno mettere in pratica quanto appreso. Il primo lavoro che i concorrenti si dovranno cimentare sarà quello del "Parrucchiere". Bosco ed Elenoire sono i primi a imparare a tingere, tagliare e realizzare acconciature in attesa dell’arrivo dei clienti selezionati tra il pubblico. Il primo è Mariano.

LE NOMINATION - Clemente nomina Mariana. "Non mi piace, è furba, gioca con strategia e furbizia". Tocca quindi a Mariana: "Nomino Laura, è molto sofferente. Non riesce a fare un passo in più. Lei vuole uscire". Gabriele è indeciso: "Avevo due motivazioni valide ma il mio nome è Clemente perché non mi è piaciuto l'equivoco con Bosco. Non mi piace vedere star male la gente". Laura nomina Clemente: "Avrei voluto stare di più con lui". Tocca a Valeria: "Nomino Mariana per quello che ha detto su Pamela, offensive e gratuite". Pamela vota Alessia. Bosco confessa di avere un debole per Gabriele e vota Asia e Antonella. Bettarini nomina Alessia: "Non ce l'ho con lei". Asia e Antonella nominano la ciociara: "Alessia è la persona con la quale abbiamo legato di meno". Alessia vota Asia e Antonella: "Anche se Anto è una mia amica". Andrea vota Pamela ed Eloniore, con l'ultima nomination, vota Alessia. Andrea avendo vinto il duello può salvare un concorrente e sceglie le Mosetti.