"Grande Fratello Vip", il crollo di Stefano Bettarini

Si preannuncia una puntata ricca di colpi scena quella del 10 ottobre in prima serata su Canale 5 per il "Grande Fratello Vip". Il televoto è stato infatti annullato e quindi l'eliminazione di uno tra Antonella e Asia Mosetti, Pamela Prati e Laura Freddi è stata congelata. Intanto nella Casa più spiata d'Italia per i Vip non è facile come sembrava. Stefano Bettarini crolla di nuovo e scoppia in lacrime.