"Grande Fratello Vip", Gabriele e Alessia a confronto

E' tempo di chiarimenti e "confessioni" scomode nella Casa del " Grande Fratello Vip ".Così mentre su alcuni panni stesi in giardino appaio alcune verità che ognuno dei ragazzi ha scritto sugli altri Concorrenti, in giardino Alessia e Gabriele discutono sull'eliminazione di Bosco , nominato dall'attore durante la diretta scorsa e a cui la ciociara era molto legata: "Qua dentro tu puoi scegliere chi vuoi”, sottolinea la Macari...

Alessia in realtà ammette di soffrire molto la sua assenza in Casa. Tuttavia ci tiene a precisare di non avercela con il suo coinquilino. Il discorso poi si sposta su Mariana, ‘vecchia’ amica dell’attore romano. Da giorni il loro rapporto si è logorato. “Quello che dice lei vale meno di una cicca spenta in un posacenere”, sottolinea Gabriele parlando della venezuelana.



Grande Fratello ha intanto deciso di portare alla luce alcune delle verità scomode che ognuno dei ragazzi ha scritto sugli altri Concorrenti. Tali verità sono state scritte in forma anonima su alcuni panni, stesi nel giardino della dimora di Cinecittà. Ricordate, fa sapere, GF: “I panni sporchi si lavano sempre in Casa!”



“Suscettibile, pesante, a volte arrogante”, scrive qualcuno sul conto di Elenoire. E ancora: “Stefano piacione e ipocrita”. La Marini confessa di essere lei l’autrice della frase incriminata. Nessuno sembra prendersela, grosse risate tra gli inquilini. Bravi ragazzi, questo è l’atteggiamento giusto!