"Grande Fratello Vip": eliminata Asia, Alessia prima finalista

INIZIA LA PUNTATA CON UNA SORPRESA - Ilary Blasi dà il benvenuto al pubblico dalla studio. Questa sera verrà eletto il primo finalista del reality. Sarà proprio il pubblico a scegliere il nome. Vedremo come... Intanto viene annunciato a sorpresa che Pamela Prati entrerà nella Casa durante la serata per lasciare un messaggio agli inquilini. A breve l'esito del televoto con le due Mosetti in ballottaggio, mentre si rinnova la lite tra Giulia De Lellis e Antonella Mosetti, in cui c'entrano ovviamente Asia e Andrea Damante. Vengono mostrate in studio le percentuali del televoto: 83% contro 17%, anche se non viene svelato a chi appartengano i numeri. APPARIZIONE - Dietro al vetro nella Casa appare Alex Nuccetelli, il padre di Asia , che cerca di confortarla e rincuorarla durante questo momento teso e sospeso. Dice alla ragazza che la attende a braccia aperte, nel caso venisse eliminata. RIFLETTORI SU VALERIA MARINI - Momento malinconico per Valeria Marini . Vengono mandati in onda dei filmati che raccontano la diva. La showgirl ripensa ad alcuni momenti della sua vita, soprattutto al rapporto con il padre, oltre ai colpi bassi che le sono arrivati. L'ESITO DEL TELEVOTO, ELIMINATA ASIA - Il pubblico ha deciso che Asia deve abbandonare la Casa del Grande Fratello. Lacrime per Antonella Mosetti, che deve salutare la figlia.

ARRIVA LA SORPRESA - Dopo l'uscita di una settimana fa che ha lasciato molti segni, torna nella Casa Pamela Prati. I ragazzi vengono freezati, e ascoltano immobili i messaggi della showgirl per loro. Parole dolci per Alessia, Bosco, Elenoire e Valeria. Parole dure per Bettarini, a cui consiglia di contare fino a dieci prima di parlare.



SFIDA A DUE - Il duello delle vasche di questa settimana vede il confronto tra Bosco e Laura. Il vincitore è Bosco.

Sorpresa per Stefano Bettarini. Il figlio Nik gli ha inviato una lettera per dimostrargli tutto il suo amore. L'ex calciatore scoppia in lacrime.



NUOVA SORPRESA - I vip vengono invitati a entrare nella stanza delle sorprese. Ognuno deve scegliere una persona che avrà un privilegio o una conseguenza negativa. I concorrenti più votati si sottopongono al televoto. Il più votato sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip. Chi andrà in finale tra Bosco, Alessia, Antonella, Gabriele, Laura e Valeria?



ASIA IN STUDIO - Arriva in studio Asia, eliminata della serata con l'82% dei voti, che rivela: "È stata una bellissima esperienza. Io lo sapevo che sarei uscita". Immancabile ancora una volta il confronto con Giulia De Lellis.



PRIMO FINALISTA - Il pubblico ha espresso il suo giudizio con il televoto. Il vip più votato è Alessia Macari. E' la prima finalista. In confessionale le viene annunciata la sorpresa che rimane segreta a tutti gli altri concorrenti. Intanto iniziano le nomination. Dopo giorni di silenzio, Mariana sbotta, attaccando Valeria. Prima di sapere chi andrà in nomination, il Grande Fratello tende un diabolico scherzo a Bosco, facendogli annunciare una finta eliminazione a Elenoire.



I NOMINATI DELLA SETTIMANA - Antonella, Laura e Mariana sono i tre vip nominati di questa quinta puntata. Aperto il televoto.