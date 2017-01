"Grande Fratello Vip", è subito polemica sulla nomination di Pamela Prati

Quando infatti è stato tempo di nomination gran parte della squadra blu ha fatto il nome della Prati. La Blasi le ha chiesto, ironicamente, se fosse stata lei a chiedere di essere nominata. La Prati naturalmente ha negato di averlo fatto esplicitamente, ma ha ammesso di aver dato ad intendere di essere contenta di una possibile nomination: "Ma si lo sapete anche voi, ma come puoi mettere una persona claustrofobica cronica in una situazione del genere".



Apriti cielo per la Blasi, che le ha risposto a tono dicendole che nella vita c'è di peggio. La showgirl sarda non si è fatta attendere e ha controbattuto a tono, lei il peggio lo avrebbe già passato: "Non facciamo questi discorsi retorici".

Ilary a questo punto è sembrata davvero stizzita, ma ha poi deciso di lasciare perdere con un diplomatico "staremo a vedere".

Il televoto intanto è aperto: oltre alla Prati, i quattro nominati dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip sono Costantino Vitagliano, Alessia Macari e Mariana Rodriguez.