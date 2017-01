"Grande Fratello Vip", è il momento dei primi bilanci e tra Stefano e Gabriele scoppia la pace

Mancano due settimane alla fine di questo primo "Grande Fratello Vip" e chi è arrivato fino a questo punto traccia un consuntivo. "Io non pensavo di essere così forte" spiega Alessia che si è guadagnata il passaggio alla finale già da due settimane. La ciociara trova conferma nelle parole di Laura. "Pensa come sarà fuori - commenta la Freddi -, ormai siamo consapevoli di poter superare i nostri limiti".



Ma se qualcuno è diventato più forte è anche perché è riuscito a superare i momenti di tensione che si sono venuti a creare in queste settimane. Come Stefano e Gabriele, il cui malumore è stato provocato da una serie di parole udite e male interpretate. E' Elenoire che invita i due ad appartarsi in giardino per chiarirsi. Il confronto si è concluso con un abbraccio.



La loro discussione dura a lungo ed è inevitabile toccare il tema del rapporto di Gabriele con la Marini e delle sue presunte strategie di gioco."Io ho un mio modo di gestire Valeria" spiega lui e Bettarini non controbatte: "Sono strategie e vanno rispettate" dice.