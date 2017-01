"Grande Fratello Vip", è crisi tra Asia e Andrea

Non poteva che finire così. Il rapporto tra Asia e Andrea nella Casa del "Grande Fratello Vip" è cambiato. Lo sanno bene i due ragazzi, che ne discutono in giardino dopo la "lite" con la fidanzata di Damante. La figlia della Mosetti non riesce a trattenere le lacrime: "Non siamo più gli stessi", si sfoga. "Da alcune cose che sono successe ho capito che dovevo fare un passo indietro", ammette l'ex tronista.