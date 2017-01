"Grande Fratello Vip", Bettarini e la doccia a tre con Mariana e Alessia

Stefano ha raccontato a Mariana del bel gruppo che si era formato in Cantina e di quanto gli sarebbe piaciuto che ci fosse anche lei. I due parlano poi dell'atteggiamento di Gabriele. All'ex calciatore non è piaciuto il comportamento del ragazzo a proposito della nomination a Bosco. La Rodriguez dice la sua: "Ha paura di discutere con Valeria, non la vuole come nemica. Ho notato però che è la persona più umana in questa casa". Bettarini avvalora la tesi dell'amica: "Ha paura di esporsi con le persone che contano".