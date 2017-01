"Grande Fratello Vip", Asia non ci sta: "Qui regna la falsità"

Più che di reazioni si parla di vere e proprie polemiche post nomination per Asia. La giovane proprio non ci sta e continua a sottolineare di far parte di un gioco nel quale la falsità la fa da padrone. È che da Stefano proprio non se l’aspettava, forse è questo che ha ‘ferito’ di più la Mosetti junior. “Ricordiamoci che un gioco amore mio”, le spiega Antonella. Poi aggiunge: “Le persone più temibili sono quelle che vengono nominate”, sottolinea.



Seduti attorno al tavolo, a puntata finita intanto Elenoire racconta ai suoi compagni la gioia che ha provato nel poter riabbracciare sua figlia Swami, vista la tanta nostalgia che ha provato soprattutto nelle ultime settimane. Anche Andrea e Bosco sono molto emozionati e sereni dopo le sorprese ricevute da persone a loro molto care.



Nel frattempo gli altri Vip commentano il comportamento di Pamela, uscita dalla Casa senza neanche salutarli. Quella che sembra soffrirci di più è Valeria che, in un momento di crollo, è scoppiata in lacrime. Ma il GF non abbandona i suoi concorrenti e decide di allietare la loro serata con una cena a base di sushi!