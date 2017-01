"Grande Fratello Vip", arriva il primo bacio: è tra Stefano e Mariana

Dopo quasi cinque settimane di reclusione è finalmente arrivato il primo bacio nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Protagonisti del momento romantico Stefano Bettarini e Mariana Rodriguez , che si sono sfiorati le labbra con la complicità di Bosco, Alessia, Andrea e Elenoire. Come la prenderà Valeria Marini, fino a ieri 'massaggiatrice' ufficiale di Stefano e non proprio amica della modella venezuelana?

In camera da letto Bosco, Elenoire, Andrea, Alessia e Stefano preparano la 'trappola' a Mariana. A Bettarini pare ingiusto che la modella baci Bosco sulle labbra e non lui. Il gruppo decide allora di 'girare' un film, la cui scena madre è affidata a Stefano e Mariana che si devono baciare appassionatamente.



Dopo qualche ciak sbagliato, finalmente arriva il bacio. Ma i colpi di scena non finiscono qui. In camera entra infatti Valeria, che negli ultimi tempi sembrava essersi avvicinata molto all'ex calciatore. Da vera diva, la Mrini non reagisce e fa buon viso a cattivo gioco. Sarà finita qui o 'punirà' la rivale con una nomination?