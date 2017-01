"Grande Fratello", il Pancio a caccia di vip per Ilary Blasi

C'è uno strano personaggio che da qualche settimana è protagonista di alcune incursioni su Canale 5. E' il Pancio, star di Facebook che produce anche video esclusivi per Blasteem. Il suo compito è agganciare diversi personaggi dello spettacolo e arruolarli per il "Grande Fratello Vip". Ilary Blasi lo ha scambiato per un fantomatico agente dello spettacolo, e lui per far colpo la sta aiutando nella ricerca di vip con cui formare il cast del reality...