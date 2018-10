Lory Del Santo entra nella casa: "Ho deciso di non rinunciare a questa esperienza"

Dopo una settimana di grandissima attesa, Lory Del Santo è stata accolta nello studio del Grande Fratello Vip per raccontare le difficoltà che ha dovuto affrontare in questi ultimi mesi, prima di muovere i primi passi nella casa più spiata d'Italia.



"Quando sono stata contattata dal programma ero molto felice e ho condiviso queste emozioni con la mia famiglia - ha rivelato Lory Del Santo - Purtroppo la gioia per la partecipazione al Gf Vip è durata poco". Nel salotto di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, la showgirl mostra tutto il suo dolore per la perdita del figlio Loren, rivelando di aver vissuto dei momenti molto duri, ma di sentirsi pronta a ripartire.



"Anni fa ho vissuto un'esperienza simile e ho deciso di isolarmi da tutti. Ma questo mi ha portato alla deriva, non ha funzionato. Ora cerco una terapia diversa, so che ho molto da dare - ha continuato Lory Del Santo - metterò in uno scrigno il mio dolore e deciderò quando aprirlo".