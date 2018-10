Lisa Fusco è la prima eliminata del Grande Fratello Vip

La seconda puntata del Grande Fratello Vip ha visto la prima eliminazione della nuova edizione, Lisa Fusco. Non era mai successo che ci fossero ben 10 concorrenti a rischio eliminazione in una sola volta, ma questo - come ha spiegato Alfonso Signorini - è dipeso proprio dagli stessi concorrenti: "Non dovete sottovalutare il momento delle nomination, è una fase importante e va affrontata con responsabilità".



Dopo aver salvato il gruppo composto da Jane, Andrea, Martina, Stefano e Walter, Ilary Blasi ha lasciato nella casa anche Elia e Le Donatella, Francesco ed Enrico Silvestrin, fino a decretare l'eliminazione della showgirl, invitata dal 33% del pubblico votante a lasciare il programma. Per la showgirl però non è ancora detta l'ultima parola: la Fusco è stata invitata a ritirare il "biglietto di ritorno", che potrebbe rivelare delle sorprese.



Tra i concorrenti, Giulia Salemi non è riuscita a trattenere le lacrime: "Io non so che cosa si vede a casa, ma Lisa è una persona solare e profonda".