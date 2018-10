Grande Fratello Vip: Valerio, Elia, Ivan e Jane sono i quattro concorrenti in nomination

Dopo una puntata ricca di momenti toccanti e sketch divertenti, il secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip si è chiuso con le nomination. Come già accaduto durante la prima puntata, ancora una volta ogni concorrente ha avuto la possibilità di votare solo membri del proprio gruppo. Così tra i nuovi Cavernicoli i nominati sono stati Valerio ed Elia, mentre i Casalinghi hanno mandato in nomination Ivan e Jane. Sarà il televoto del pubblico a decretare chi tra i quattro dovrà abbandonare la casa, considerando però che per ogni escluso ci sarà una seconda chance grazie all'eventuale sorpresa contenuta nel "biglietto di ritorno".