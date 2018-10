Grande Fratello Vip 2018: il ritorno della "regina" Malgioglio, tra prove e ramanzine

Ingresso speciale nella Casa del Grande Fratello Vip: nella quarta puntata è arrivato Cristiano Malgioglio, grande protagonista della scorsa stagione. Ed è stato subito scompiglio. In completo rosso e babbucce, la "Malgy" ha bacchettato alcuni concorrenti come Jane, Elia e Stefano per essere troppo molli; stessa cosa per Benedetta Mazza ("avessi avuto il tuo nome sarei già stato a Hollywood"). Particolarmente acceso il confronto con Ivan Cattaneo: "Smettila di fare il Malgioglio e fai Ivan Cattaneo" gli ha detto, ricevendo in risposta un velenoso "tu sei un cartone animato gay, io sono un uomo". Poi Malgioglio ha dovuto affrontare il suo incubo dell'anno scorso, il Castigatore. E poi si è sottosposto a una sfida insieme alla Marchesa d'Aragona.