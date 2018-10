Un comunicato annuncia agli inquilini della Casa del "Grande Fratello Vip" che dovranno sottoporsi ad una prova in vista della prossima puntata. Si tratta di un gioco molto sexy, passarsi alcuni oggetti, prima una mela, poi una prugna e così via, di bocca in bocca senza toccarsi con le mani. E per i cavernicoli e i casalinghi il divertimento, sexy e malizioso, è servito.