Grande Fratello Vip , l entrata di Lory Del Santo

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip è entrata anche Lory Del Santo. Dopo il lutto del figlio Loren, la Del Santo ha deciso di partecipare comunque al reality: "Il dolore c'è sempre, è un’utopia pensare che si possa accantonare io lo porto sempre con me, ma so anche che ho molto amore da dare. Dobbiamo scegliere le cose che ci aiutano".



Una decisione controversa, che ha messo in difficoltà anche gli altri concorrenti. E' inevitabile, infatti, che avranno un occhio di riguardo a causa della sua situazione: "Non potremmo ridere così apertamente con una persona che ha avuto un lutto così grande. Come faremo a parlare liberamente dei nostri figli?".