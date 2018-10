Grande Fratello Vip , in volo una dedica d amore per Giulia

Sui cieli della casa del "Grande Fratello Vip" fioccano messaggi per gli inquilini che ringraziano e si emozionano. "Amore ci sono sempre ti amo - PG Malefix c'è!", è la dedica destinata a Giulia da parte di Pierluigi Gollini. La ragazza, in attesa da tempo di un "segnale" dal fidanzato scoppia in un pianto liberatorio. Messaggio in volo anche per Monte: "Fra ti amiamo ma vola solo fans". E se Francesco ringrazia per l'affetto dimostrato, Giulia non riesce a digerire quelle parole.