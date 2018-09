Serata speciale per tutti i Vip riuniti nella stessa casa per una cena in allegria. I due gruppi hanno avuto la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme e divertirsi, assaporando buon cibo e brindando. In giardino Walter Nudo poi ha improvvisato un esilarante spogliarello di fronte a Lisa Fusco. Il simpatico siparietto si è concluso con una doccia...