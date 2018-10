"Grande Fratello Vip" verso la seconda puntata: record di nominati, chi lascerà la Casa?

E' tempo di primi bilanci e previsioni nella Casa del " Grande Fratello Vip " a poche ore dal secondo appuntamento (questa sera su Canale 5). I primi sette giorni di permanenza hanno visto nascere piccoli contrasti, sfociati a volte in tensioni tra i due gruppi che hanno abitato l’uno la Caverna, l’altro il loft di Cinecittà. Ma soprattutto non era mai successo che, dopo la prima tornata di nomination, ci fossero ben 10 concorrenti a rischio eliminazione. Chi tra Jane Alexander, Le Donatella, Elia Fongaro, Lisa Fusco, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Walter Nudo, Stefano Sala e Enrico Silvestrin dovrà abbandonare il gioco? E Lory Del Santo farà il suo ingresso nella Casa?

La seconda puntata accende i riflettori anche sulle tematiche importanti affrontate dai concorrenti nel corso della settimana. E mentre Lisa Fusco potrebbe essere tra le prime eliminate, a causa di alcune sue uscite poco felici, ci sono anche due inquilini a rischio squalifica. Si tratta di Ivan Cattaneo e Giulia Provvedi, il primo re di un'affermazione sessista, la seconda di una bestemmia.



Intanto nel gruppo dei Cavernicoli i concorrenti sembrano aver socializzato molto più di quanto non abbiano fatto gli inquilini del loft. Tra loro spicca soprattutto Walter Nudo, il cui altruismo non passa inosservato. L'attore si prodiga in massaggi ai compagni d'avventura. La prima è Giulia, poi tocca a Francesco. Il clima è festoso, Eleonora e Stefano iniziano a cantare ‘Wish You Were Here’ insieme, mentre gli altri commentano le doti di Walter “Hai studiato fisioterapia?” chiede incuriosita Martina.