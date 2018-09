"Grande Fratello Vip" tra prime docce e incidente sexy

Già dalla prima puntata il " Grande Fratello Vip " regala siparietti hot. Se a Benedetta Mazza si è rotta la spallina del costume in piscina, i protagonisti della prima doccia nella Casa sono Giulia Salemi , Giulia Provvedi e Francesco Monte . I tre concorrenti dopo aver partecipato alla prima prova, con i corpi pieni di vernice, si buttano in doccia per eliminare il colore...

Le due Giulia sono state legate a due forzieri, dove in uno è custodito il "biglietto di ritorno", che permetterà di tornare in Casa in caso di eliminazione. Le povere ragazze vengono inondate di vernice colorata e gelata mentre tocca a Monte aprire i lucchetti, anche al buio. La prova per fortuna viene superata. Poi doccia per tutti.