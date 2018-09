"Grande Fratello Vip", segui la prima puntata in tempo reale

E con un tripudio di fumogeni Ilary viene accolta in studio per l'inizzio di questa terza edizione, seguita subito da Alfonso Signorini "armato" di osso che arriva direttamente dalla grande caverna. Primo sguardo ai cavernicoli Maurizio Battista, Walter Nudo e le Donatella, impegnati a costruire un totem con le sembianze di Signorini.



IL PRIMO CONCORRENTE - Ma non si perde tempo, è già il momento del primo arrivo, che è quello di Eleonora Giorgi. Dopo il filmato introduttivo arriva lei in macchina e mostra a Ilary mascherina e cappello contro l'aria condizionata, che non sopporta. Fatto questo varca la soglia rossa come prima concorrente. La sua solitudine però dura pochi minuti perché ecco arrivare Francesco Monte, uno dei concorrenti più discussi dopo la rottura in diretta con Cecilia Rodriguez della scorsa edizione del Gf Vip, nonché il "canna-gate" de L'Isola dei Famosi.



I RICORDI DI FRANCESCO MONTE - Non appena arrivato davanti all'ingresso a Monte viene mostrato il filmato del suo faccia a faccia con Cecilia Rodriguez. Lui dice di essere maturato in un anno e che molti aspetti del suo carattere sono cambiati. "Questo è un cambiamento e un nuovo inizio. Per me Grande Fratello vuol dire questo".