"Grande Fratello Vip", prime discussioni per il cibo

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" è già emergenza cibo. Mancano ancora molti giorni alla prossima spesa, ma Enrico Silvestrin fa notare ai coinquilini che la dispensa sta cominciando a svuotarsi. "Dobbiamo cominciare a mangiare in maniera oculata", dice l'ex VJ. "Non arriviamo a domenica in questo modo. Cerchiamo di non mangiare singolarmente, ma di ragionare come gruppo" rimarca.