"Grande Fratello Vip", prima lite tra Francesco e Giulia

Mentre tutti si aspettano il bacio, nella Casa del " Grande Fratello Vip " Giulia Salemi e Francesco Monte litigano. L'influencer prima fa una domanda all'ex tronista, poi si gira dall'altra parte. E lui non la prende affatto bene: "Parlare con la tua nuca è mancarmi di rispetto. Se devo parlare parlo con una persona interessata". La risposta, a tono, non si fa attendere: "Sei troppo permaloso".

Il battibecco prosegue in giardino. "Mi hai fatto delle domande stupide, come ad esempio 'ti piacciono i soldi'?", attacca Monte. Ma la Salemi ribatte: "Sei pesante, io non sono un chihuahua che ti sta dietro. Ti fai degli strani viaggi mentali, questa è una sceneggiata patetica. Io sono libera di esprimermi come voglio".