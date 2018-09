“Grande Fratello Vip”, lo spogliarello di Walter Nudo

L’ingresso di Walter Nudo nella casa del “Grande Fratello Vip” è stato davvero molto particolare. L’attore ha vissuto le ultime 24 ore all’interno della caverna insieme a Maurizio Battista. Prima di varcare la porta rossa i due si dovevano togliere gli stracci da uomini primitivi per non rivelare agli altri concorrenti l'esistenza dello spazio angusto. Il cambio d’abiti di Walter Nudo, però, non è passato inosservato: l'attore, infatti, ha offerto al pubblico un vero e proprio spogliarello.