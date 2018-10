"Grande Fratello Vip", il dramma di Fabio Basile: "Mi diedero tre giorni di vita"

Tempo di confidenze al " Grande Fratello Vip ". Fabio Basile ha raccontato alle Donatella, raccontando un episodio spiacevole della sua infanzia. "Non sono mai riuscito a ringraziare il chirurgo che mi salvò la vita quando ero piccolo. Quando avevo cinque anni e mezzo ho avuto la pleuropolmonite, ero in fase terminale all'ospedale di Torino. Ero pelle e ossa. Pesavo undici chili e mi diedero tre giorni di vita" ha spiegato.

GIULIA E FRANCESCO AI FERRI CORTI - Continuano intanto i battibecchi tra Giulia Salemi e Francesco Monte, che sembrano avere problemi di comunicazione. "Io mi sono aperto abbastanza, mentre tu non mi hai raccontato niente di te. Non voglio più perdere tempo dietro a queste cose" le dice Francesco, mentre lei rimane sulla difensiva. "Non ti ho raccontato alcune cose di me perché mi vergogno. Quando mi apro, però, non voglio avere un muro davanti" si sfoga la Salemi. La frequentazione si fa di giorno in giorno più faticosa, riusciranno a superare le incomprensioni?