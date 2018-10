“Grande Fratello Vip”, Francesco Monte è il più bello della casa

Chi sarà mai il più bello della casa del "Grande Fratello Vip"? Tra fisici mozzafiato e sguardi seducenti i concorrenti della casa non mancano certo di fascino. E' così che si è voluto stabilire una volta per tutte chi è davvero "il bronzo di Riace" della casa.



La giuria formata dalle “allegre comari vip” – Lory Del Santo, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo – hanno avuto l'arduo compito di scegliere tra Walter Nudo, Stefano Sala, Elia Fongaro, Francesco Monte e Fabio Basile.



Gli “aspiranti bronzi” hanno dovuto sfidarsi ad una gara di sguardi e di lato b. I tre giurati si sono trovati in grande difficoltà, tanto che l'ultima decisa è stata presa dal "presidente di giuria", Alfonso Signorini: "Direi che il bronzo è Francesco Monte". Le battute, di certo, non sono mancate e Ivan Cattaneo ha voluto precisare: “Certo che di lato b sono carenti”. Il pubblico in studio, però, non sembrava essere tanto d’accordo con lui.