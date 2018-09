"Grande Fratello Vip", ecco i dieci concorrenti in nomination

Il "Grande Fratello Vip" ha i suoi primi nominati: Elia, Enrico, Lisa, Martina, Andrea, Francesco, Jane, le Donatella, Stefano e Walter. I concorrenti si sfideranno questa settimana al televoto per riuscire a rimanere nella casa.



I vip hanno deciso chi nominare dopo poco meno di due ore passate insieme: molti si sono trovati in difficoltà, come Walter Nudo che commenta: "Ho lasciato scegliere il destino". Altri, invece, si sono rivelati molto sicuri su chi dovrebbe abbandonare la casa: per esempio le Donatella non hanno avuto dubbi e hanno fatto il nome di Martina con molta convinzione.



Per chi dovrà abbandonare la casa, però, c'è una seconda chance. Infatti, i concorrenti hanno pescato dei bussolotti che potrebbe contenere la loro possibilità di salvezza: uno di questi contiene il "biglietto di ritorno" che può annullare una eliminazione. Chi dovrà varcare la porta rossa potrà aprire il proprio bussolotto e scoprire se è il fortunato vincitore della seconda chance.