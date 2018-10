"Grande Fratello Vip", Cristiano Malgioglio entra nella Casa

Cristiano Malgioglio torna nella Casa del "Grande Fratello Vip". Per restarci? Lunedì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. La Marchesa d’Aragona fa discutere sia fuori sia dentro il loft di Cinecittà. Finalmente si scoprirà tutta la verità sul titolo nobiliare della concorrente del reality. A far luce ci penserà la contessa Patrizia De Blanck.