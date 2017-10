Serena Grandi intervista il figlio Edoardo: "Sei arrabbiato perché ho detto che sei gay in tv?

"Sei arrabbiato con me perché ho svelato i tuoi gusti sessuali davanti a tutti gli italiani, vero?". Appena uscita dalla Casa del " Grande Fratello Vip ", Serena Grandi si improvvisa giornalista e intervista in esclusiva per il settimanale "Chi", il figlio Edoardo. E la prima domanda riguarda la clamorosa rivelazione che l'attrice ha fatto in diretta dalla Casa, dicendo che il figlio è gay.

Edoardo, che ha 27 anni ed è nato dal breve matrimonio della Grandi con l'antiquario Beppe Ercole (i due sono stati sposati dal 1987 fino al 1993, ndr), ha subito risposto:"Per essere precisi, mamma, tu durante un dialogo con Malgioglio hai detto: 'Conosco queste sfumature perché mio figlio è gay!'. Ma ti sembra normale?".

L'episodio a cui il ragazzo fa riferimento risale a oltre una settimana fa quando l'attrice aveva discusso con Cristiano Malgioglio perché "russava troppo" e proprio quando i due si stavano chiarendo la Grandi aveva fatto coming out per il figlio Edoardo.



"Sapevo e so chi sei. Sapevo che avresti sorriso e usato la tua leggerezza", replica Serena. "Mamma, lo sai. Noi siamo cresciuti così. Ti ricordi quando a 17 anni mi hai regalato una borsa di Hermès? Ci siamo messi a ridere entrambi. E non ci siamo mai posti il problema. Abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a sdrammatizzare la mia realtà. Ricordo il tuo discorso prima di aprire quella borsa stupenda".



E la madre aggiunge: "Ti ho detto: 'Sei bello, sei elegante, con questa lo sarai ancora di più...'. Poi Edoardo le esprime tutto il suo amore per la madre e l'antipatia per la matrigna:"Sei la numero uno. La gente ti ama. Io ti amo. Piuttosto non ho sopportato la mia matrigna".



Edoardo si riferisce all'attrice Corinne Cléry che sposò il padre, Beppe Ercole, dopo che lui e Serena Grandi si erano lasciati. Recentemente la Cléry, parlando di Serena Grandi ha detto: "Non siamo amiche e non voglio sapere nulla di lei".



Per questo Edoardo Ercole dice: "Mi ha ferito, non è stata dolce nei tuoi confronti. Eppure è la mia matrigna, piangeva al funerale di mio padre e poi attacca il sangue del mio sangue. Una “matrigna” di fatto come quelle nelle fiabe, quelle cattive"