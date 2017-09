La prova del cactus: il gioco a squadre dei Vip del Grande Fratello

Il momento della prova è arrivato: i Vip si spostano in Arena, luogo per eccellenza delle grandi sfide del Grande Fratello, e vengono divisi da Ilary Blasi e Alfonso Signorini in due gruppi: Squadra Rossa e Squadra Blu. L'opinionista deve scegliere i Vip della squadra Blu che prenderanno parte al gioco. Alfonso quindi schiera Aida Yespica, Gianluca Impastato e Giulia De Lellis. Ilary, per la squadra Rossa, sceglie Carmen Di Pietro, Lorenzo Flaherty e Cecilia Rodriguez. Ogni squadra deve superare un percorso formato da cactus e piante spinose, cercando di recuperare i compagni tra gli ostacoli, senza far scoppiare i palloncini che ricoprono completamente il loro corpo. La squadra che scoppia il minor numero di palloncini passerà il resto della settimana nella Casa, dove potrà godere di tutti i confort: cucina, doccia, sauna...e molto altro! Con 27 palloncini intatti la squadra vincente è la Squadra Rossa. Guarda il video!